È morto Omar Palermo, lo youtuber di “Youtubo anche io” aveva 42 anni

19 August 2021 – 13:38

Dopo ore di incertezza sulla sua sorte è arrivata la notizia che il suo mezzo milione di fan non avrebbe mai voluto ricevere: Omar Palermo – star di YouTube conosciuta ai più come “Youtubo anche io” – è morto nella giornata di ieri, mercoledì 18 agosto, all’età di 42 anni, in una clinica del cosentino dove era ricoverato da tempo.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech