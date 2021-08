Apple lavora su un rilevatore di sudore per Apple Watch: a cosa servirà

19 Agosto 2021 – 20:29

La novità non è stata resa ufficiale dalla casa di Cupertino come nuova caratteristica in arrivo sui suoi smartwatch, ma è stata registrata sotto forma di brevetto ed è dunque qualcosa sulla quale gli ingegneri del gruppo hanno lavorato e continuano a lavorare per introdurla in un potenziale nuovo prodotto.

Fonte: Fanpage Tech