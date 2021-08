Udemy: corsi Python per tutti a 9,99 euro

18 Agosto 2021 – 16:49

Udemy propone tre corsi per imparare a programmare in Python: video e slide da scaricare spendendo solo 9,99 euro (sconto fino all’89%).

The post Udemy: corsi Python per tutti a 9,99 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico