Twitter sarà più selettivo nel concedere la spunta blu della verifica

18 Agosto 2021 – 18:04

Foto: Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images

Twitter ha annunciato negli scorsi giorni che interromperà per qualche tempo l’ampliamento del processo di verifica degli account della sua piattaforma – ripartito a fine maggio – per operare una selezione più accurata. Niente più spunte blu al momento, ma per una maggiore sicurezza di tutti.

La piattaforma di social media ha pubblicato un tweet dal suo profilo Twitter Verified affermando che intende migliorare sia la domanda che il processo di revisione, anche se non specificato il tipo di modifiche che intende implementare.

We’ve temporarily hit pause on rolling out access to apply for Verification so we can make improvements to the application and review process.

For those who have been waiting, we know this may be disappointing. We want to get things right, and appreciate your patience.

— Twitter Verified (@verified) August 13, 2021

La decisione del social segue Twitter ha ammesso che diversi account falsi, che facevano parte di una botnet, sono stati verificati per sbaglio. Un portavoce di Twitter ha dichiarato che il social ha ora “sospeso definitivamente gli account in questione e rimosso il loro badge verificato, in base alla nostra politica di manipolazione della piattaforma e spam”.

Dopo la pausa le persone che devono ancora presentare domanda per il processo di verifica potrebbero dover aspettare fino a quando la piattaforma di social media non elaborerà un nuovo processo. Twitter elaborerà invece le domande già presentate.

Secondo Twitter, “il badge blu consente alle persone di sapere che un account di interesse pubblico è autentico. Per ricevere il badge blu, il tuo account deve essere autentico, di interesse e attivo“. Twitter non ha indicato che apporterà modifiche ai criteri che utilizza per ritenere gli account verificabili o meno e, un suo portavoce ha detto a The Verge che la piattaforma riprenderà in ogni caso ad accettare le domande di verifica nelle prossime settimane.

Questa non è la prima volta che Twitter mette in pausa il suo programma di verifica: ha sospeso la campagna pubblica nel 2017, dopo le critiche ricevute per aver concesso la spunta blu a uno degli organizzatori del raduno dell’estrema destra americana Unite The Right a Charlottesville. L’azienda ha poi lanciato una versione rinnovata del programma di verifica quest’anno, ma l’ha messa in pausa una settimana dopo a causa di una valanga di richieste.

