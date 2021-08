Tinder ti chiederà la carta di identità per confermare chi sei

18 Agosto 2021 – 17:29

La novità è stata annunciata dalla piattaforma di dating e si proporrà inizialmente come un processo di verifica facoltativo tramite il quale sarà possibile mostrare preventivamente ai potenziali match di essere effettivemente chi si dice di essere. La funzionalità in arrivo nei prossimi mesi non ha mancato però di sollevare polemiche legate alla privacy degli iscritti.Continua a leggere



La novità è stata annunciata dalla piattaforma di dating e si proporrà inizialmente come un processo di verifica facoltativo tramite il quale sarà possibile mostrare preventivamente ai potenziali match di essere effettivemente chi si dice di essere. La funzionalità in arrivo nei prossimi mesi non ha mancato però di sollevare polemiche legate alla privacy degli iscritti.

Continua a leggere La novità è stata annunciata dalla piattaforma di dating e si proporrà inizialmente come un processo di verifica facoltativo tramite il quale sarà possibile mostrare preventivamente ai potenziali match di essere effettivemente chi si dice di essere. La funzionalità in arrivo nei prossimi mesi non ha mancato però di sollevare polemiche legate alla privacy degli iscritti.

Fonte: Fanpage Tech