Tinder estenderà in tutto il mondo la verifica dell’identità degli iscritti

18 Agosto 2021 – 0:44

(Foto: Tinder – verifica delle foto)Tinder ha comunicato che a breve sarà disponibile in tutto il mondo la procedura di verifica dell’identità, finora prerogativa soltanto del Giappone, paese in cui è richiesta per legge. La funzione sarà diffusa nei prossimi mesi in modo graduale e sarà su base volontaria, funzionando in modo simile alla verifica delle foto caricate.

Non sarà un’implementazione semplice. “La verifica dell’identità è complessa e articolata, per questo motivo stiamo adottando un approccio di test e verifica sulla diffusione“, ha spiegato il responsabile della sicurezza del servizio, Rory Kozoll, sul blog ufficiale, sottolineando come le normative cambino di molto di nazione in nazione. Motivo per il quale si partirà con una prima fase in cui si chiederà l’aiuto di volontari e si raccoglieranno feedback per migliorare il servizio, rendendolo rispettoso della privacy, equo e inclusivo.

“Siamo consci che tra le cose più preziose per far sentire i nostri membri al sicuro c’è quella di dare loro più fiducia che i match siano autentici e garantire un maggiore controllo su chi interagiscono”, ha proseguito Kozoll, auspicando un futuro in cui sarà sempre più ampio il numero di profili con identità verificata. Secondo l’azienda grazie alla verifica dell’identità sarà possibile individuare utenti con precedenti penali per molestie, in quei paesi in cui i registri sono accessibili. Nelle condizioni di utilizzo di Tinder, infatti, viene richiesto che l’utente garantisca “di non essere mai stato condannato per un crimine o reato perseguibile (o reati di simile gravità), un crimine a sfondo sessuale, o qualsiasi crimine che coinvolga l’uso di violenza e che non è tenuto a registrarsi come criminale sessuale nei registri statali, federali o locali“.

I profili con identità verificata su Tinder hanno un badge simile a quello di Twitter, per rendere visibile in modo pubblico di aver completato la procedura. Assieme all’altro badge sulla verifica della foto (come nell’immagine in alto), evidenzierà in modo immediato se un profilo sia affidabile o meno. Di recente, Tinder si è mossa in modo deciso verso la sicurezza. Ha stretto un accordo con l’associazione non profit Garbo per individuare eventuali profili pericolosi, permette di bloccare sull’app i contatti sgraditi della tua vita reale e ha introdotto un pulsante di emergenza se l’incontro va male.





The post Tinder estenderà in tutto il mondo la verifica dell’identità degli iscritti appeared first on Wired.

Fonte: Wired