The Chair – La direttrice: Sandra Oh contro il sessismo all’università

18 Agosto 2021 – 15:04

https://www.youtube.com/watch?v=eOqtBtWGl1Q

The Chair – La direttrice narra le lotte quotidiane di Ji-yoon Kim, prima preside di facoltà donna e bipoc dell’università di Pembroke, negli Stati Uniti. Dal 20 agosto su Netflix, il dramedy in sei episodi è creato dall’attrice Amanda Peet (Fbi: Protezione testimoni) e prodotta dagli showrunner di Game of Thrones David Benioff – marito di quest’ultima – e D.B. Weiss, entrambi alla prima collaborazione con la piattaforma digitale. Un’aria familiare permea non solo la produzione ma anche le atmosfere dello show, tanto negli scorci di vita personale della protagonista, quanto nell’ambiente accademico della facoltà di Inglese, composto da un gruppetto di insegnanti pieni di idiosincrasie.

La narrazione di La direttrice scorre su più binari: i tentativi della preside di svecchiare il dipartimento, i suoi problemi familiari (col padre, che parla solo coreano, e con la figlia ribelle) e personali (coltiva una relazione altalenante con un collega), il difficile rapporto con i colleghi professori – ostili ai cambiamenti – e quelli ancora più tesi con gli studenti dopo un grottesco equivoco. La trama appare confusa, e lo è, come a esserlo è la protagonista, desiderosa di accontentare tutti e per questo incapace di imporsi durante una fase delicata attraversata dell’ateneo. Ji-yoon è stata eletta a causa di un espediente politico: se fallirà, non riuscendo a risanare un’istituzione in crisi, sarà colpa di una pedina sacrificabile, la rappresentante di una minoranza etnica e sociale la cui disfatta non mina lo status quo.

La Kim è interpretata da Sandra Oh (Grey’s Anatomy), qui di nuovo in un ruolo di donna in carriera eccentrica e disfunzionale. In The Chair esplora il proprio lato comico con successo ma insufficiente, tuttavia, a fugare i dubbi che il suo talento si manifesti solo nello spazio circoscritto di varianti sul tema del medesimo personaggio. La sua Ji-yoon impacciata, buffa e idealista è amabile. È facile immedesimarsi con lei e sentirsi coinvolti, specialmente se si fa parte della nutrita comunità delle donne professioniste di mezza età alle prese con il maschilismo dell’ambiente di lavoro. Emblematico, in questo senso, l’incontro con il rettore che mette la sua professionalità in discussione insinuando una relazione con un collega.

The Chair affronta con acume la questione della disuguaglianza di genere nel panorama lavorativo, anche negli ambienti più colti e illuminati. Un altro caso emblematico è quello di Joan, attempata medievalista il cui ufficio è stato traslocato in un tugurio. A parità di anzianità (ma più in gamba dei coetanei), guadagna meno e subisce più angherie dei colleghi uomini. A proposito del personaggio di Joan Hambling, vale la pena guardare The Chair anche solo per lei: sarcastica, provocatoria e disinibita, con la sua vitalità si erge sopra le ammuffite carampane della facoltà. Interpretata dalla 78enne attrice e attivista gay Holland Taylor (The Practice), trasmette efficacemente tramite il suo sfacciato e sensibile personaggio l’amarezza di chi ha tollerato innumerevoli discriminazioni sessiste e l’impotenza di una donna forte che, complici i tempi, non ha potuto imporsi nel mondo accademico.

Più fortunata, la giovane collega afroamericana Yaz McKay, forte di un programma di studi accattivante e di un approccio all’insegnamento moderno che gratifica gli studenti. È il personaggio attraverso il quale le minoranze della comunità scolastica mirano a ottenere la validazione, ciononostante è uno dei personaggi più stereotipati e monotoni della serie. Yaz è sostenuta da Ji-yoon, animata dai buoni propositi ma sempre tesa a giustificare la propria presenza, poco risoluta per tenere testa al rettore, al senato accademico, alla giunta d’ateneo, al consiglio studentesco e a… David Duchovny. Avvertenza: non saremo noi a rivelarvi i dettagli gustosi della guest dell’ex Mulder di X-Files (vi segnaleremo solo una chicca: lo vedrete indossare di nuovo l’iconico costumino da bagno rosso che ne ha fatto il sex symbol della serie sugli alieni).

Tornando alla figura del preside di facoltà, la sua interprete Sandra Oh rispolvera le proprie radici asiatiche per descrivere la cultura della comunità coreana locale divisa tra i membri più integrati e gli altri più isolati e ancorati alle proprie radici come il padre di Ji-yoon, a proprio agio solo alle feste di famiglia. Un intero episodio dedicato al Doljabi (la festa per il compimento del primo anno), la ricostruzione dell’evento – dove le ajumma spettegolano amabilmente e gli uomini insegnano al professore bianco come si beve il soju – costituisce una fuga rinfrescante dalle vicende universitarie e uno spaccato interessante specialmente per i numerosi conquistati dal cinema, dai k-drama e della musica prodotti in Corea del Sud, e incuriositi dalla cultura e della società dietro alla Hallyu.

Le scene conviviali di The Chair sono i momenti più significativi: le feste a cui partecipano i professori svelano un ambiente surreale fatto di gare a chi esuma le citazioni più colte e di battute sarcastiche (“Ogni anno c’è qualche studente che vuole parlarmi di Lacan”) pronunciate da vati del sapere egoriferiti e impermeabili ai cambiamenti. The Chair è nata con un chiaro intento critico, dispensato con ironia e sarcasmo: presi di mira sono l’intellighenzia accademica, il femminismo di facciata (“Riesco a vederti le mutande” dice Joan a una impiegata dell’ateneo che invoca il diritto a vestirsi come vuole in ufficio), l’eccessiva influenza dei social paladini di battaglie vacue e fondate su informazioni non verificate.

Tirando le somme, The Chair è una serie piacevole ma non totalmente riuscita: erudita, zeppa di citazioni letterarie e di personaggi curiosi, poetica con intenti demagogici (“La speranza è quella cosa piumata”: con i versi ispiratori di Emily Dickinson si vince facile), femminista ma limitata dai confini geografici e tematici del perimetro accademico, è uno show scritto da donne colte di mezza età che parla a donne colte mezz’età e mirato al consenso di queste. Ironica e dispersiva come i suoi personaggi, si perde nei meandri della propria narrazione: alla fine, l’intento critico diventa inconcludente perdendosi, come la sua protagonista, in un labirinto senza uscita.

The post The Chair – La direttrice: Sandra Oh contro il sessismo all’università appeared first on Wired.

Fonte: Wired