realme Book è ufficiale, arriverà in Italia

18 Agosto 2021 – 16:49

CPU Intel di undicesima generazione, 16 GB di RAM, SSD fino a 512 GB e design curato nei minimi dettagli per il nuovo laptop di realme.

