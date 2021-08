OnlyFans ha una nuova app senza nudi

18 Agosto 2021 – 15:04

(foto: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)OnlyFans ha una nuova app ed è gratuita. La verà novità però è che ospiterà solo contenuti safe for work, e quindi niente nudi. Only Fans è diventata popolare per fornire, su abbonamento, contenuti esclusivi e soprattutto per adulti agli utenti da parte di singoli creator. L’abbondanza di nudità su OnlyFans, che nel frattempo è diventato un colosso, ha però sempre impedito il lancio della piattaforma come app sul Play Store di Google e sull’App Store di Apple.

Ora l’azienda americana ha reso disponibile un’applicazione per iOS e Android chiamata Oftv. Al momento Oftv può contare su una libreria di più di 800 video tra cui lezioni di fitness e video di chef, musicisti, comici e podcaster. Ospiterà creator già presenti su OnlyFans, come Mia Khalifa, Bella Thorne e Holly Madison ma con contenuti tutti di un altro tipo e senza nudità.

L’app è in sviluppo già da tempo ed è stata lanciata a gennaio, ma OnlyFans la sta promuovendo solo ora. Oftv fa parte del tentativo dell’azienda di andare oltre i contenuti per adulti e posizionarsi come una piattaforma neutrale come Patreon, consentendo agli intrattenitori di monetizzare le loro relazioni con i fan.

“Oftv offre ai fan un modo super conveniente per guardare i contenuti dei creatori preferiti”, ha dichiarato di recente a Bloomberg Tim Stokely, fondatore e Ceo di OnlyFans. “Non ci sono contenuti per adulti su Oftv. Visto chennon viene monetizzato e non c’è alcun impatto diretto sui guadagni dei creatori, siamo in grado di essere negli app store”.

La società attualmente non prevede di far pagare gli utenti per l’accesso a Oftv o di inserire pubblicità sui suoi contenuti. OnlyFans vanta oltre 1 milione di creator che generano 2 miliardi di dollari annui, di cui la piattaforma prende il 20%, con un guadagno di circa 400 milioni.

