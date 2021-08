Microsoft Excel: corso completo Udemy a 9,99 euro

18 Agosto 2021 – 19:49

Udemy propone un corso completo per Microsoft Excel (dai fondamentali al livello avanzato) al prezzo di 9,99 euro (sconto dell’89%).

The post Microsoft Excel: corso completo Udemy a 9,99 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico