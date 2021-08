Italia Cashless poco sicuro: certificato scaduto

18 Agosto 2021 – 13:50

Il sito Italia Cashless che fornisce informazioni su Cashback e Lotteria degli Scontrini non è sicuro: il certificato SSL è scaduto il 1 agosto.

