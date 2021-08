Ikea si mette a vendere energia elettrica in Svezia

18 Agosto 2021 – 15:05

(Foto: Ikea)Non più solo mobili. In Svezia Ikea inizierà a vendere anche energia elettrica ai suoi clienti. Da settembre il colosso dell’arredamento aggiungerà un nuovo servizio in madrepatria. Per la multinazionale è un altro passo in campo energetico, dopo la vendita di pannelli solari (oggi disponibile in 11 mercati). E proprio da questa esperienza nasce il nuovo servizio.

Come spiegato a Reuters, Svea Solar, l’azienda che produce i pannelli fotovoltaici per conto di Ikea, si occuperà anche di acquisire energia e di rivenderla senza sovrapprezzi ai clienti della multinzionale del mobile, che pagheranno un fisso mensile più una quota variabile a seconda del costo dell’energia sul mercato. La divisione incaricata di seguire il progetto è Ingka group, la holding che possiede il maggior numero di negozi di Ikea nel mondo. Le fonti dell’energia saranno rinnovabili (per lo più parchi solari o eolici con cinque anni di servizio alle spalle al massimo) e l’azienda svilupperà anche una app per tracciare i consumi.

Se il test in casa darà buoni risultati, il gigante dell’arredo svedese conta di estendere a stretto giro l’offerta di energia e quella di impianti rinnovabili in altri mercati in cui è presente. Il progetto si inserisce nel più ampio programma di riduzione delle emissioni varato da Ikea e che, con questo nuovo servizio, punta a coinvolgere gli stessi clienti. Secondo Jonas Carlehed, a capo della divisione sostenibilità di Ikea in Svezia, i clienti daranno una sorta di contributo indiretto. Stando ai calcoli dell’azienda, spiega il manager, “l’uso che fanno dei nostri prodotti incide per circa il 20% della complessiva impronta ambientale di Ikea: dagli elettrodomestici, le luci, l’elettronica come gli speaker e altro“.



