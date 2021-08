Come potrebbe essere il prossimo Apple Watch

18 August 2021 – 14:49

(Render: Wilson Nicklaus)Il prossimo Apple Watch 7 dovrebbe riprendere il design degli iPhone 12 con gli ormai caratteristici bordi piatti al posto della cornice smussata. A sostenere i rumors è apparsa una serie di render che anticipa le probabili linee del prossimo orologio smart della mela morsicata, che dovrebbe peraltro migliorare in modo netto le caratteristiche tecniche e, dunque, le prestazioni.

I render di Apple Watch 7 riprendono a grandi linee quelli preliminari diffusi lo scorso maggio dal noto tipster Jon Prosser. Una gara alla giusta indiscrezione che quest’anno ha gioco facile dato che sembra certa l’intenzione di Apple di seguire una linea di design omogenea sui nuovi prodotti in uscita. I flat edges visti lo scorso autunno sulla famiglia iPhone 12, che avevano debuttato qualche mese prima con iPad Pro 2020, saranno riproposti anche quest’anno sulle nuove versioni dello smartphone e dei tablet in uscita.

(Foto: 91mobiles)Apple Watch si metterà in scia, con un fronte senza protuberanze ripreso anche nel retro della cassa; sul lato destro ci saranno la corona e un pulsante, entrambi meno rialzati rispetto alla generazione attuale (qui la nostra recensione), mentre su quello sinistro ci saranno due fessure per gli speaker. Le dimensioni del quadrante standard con struttura laminata saranno di 44 x 38 x 9 mm con la diagonale del display pari a 1.8 pollici.

Lato hardware, si possono dare per pressoché certe una batteria ricaricabile a contatto con MagSafe, le varianti con o senza modulo cellulare (5G) e la connessione uwb – ultrawideband, per la comunicazione a basso consumo energetico con dispositivi compatibili. La settima generazione di Apple Watch continuerà a puntare a essere un valido alleato per mantenersi in forma e monitorare costantemente i parametri fisici, quindi ci dovrebbero essere anche i sensori per battito cardiaco, accelerometro e giroscopio (per rilevare cadute disastrose, come questa), gps per la localizzazione e elettrocardiogramma. Possibile il calcolo dell’ossigenazione del sangue, più complicato il sistema non invasivo per rilevare il livello di glucosio e di glicemia nel sangue, evitando ai diabetici ripetuti prelievi.

(Foto: 91mobiles)Tanta carne al fuoco per il prossimo Apple Watch 7, che dovrebbe essere ufficializzato proprio con i nuovi iPhone 13. Ecco il resto del programma autunnale di presentazioni del brand californiano.



