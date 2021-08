Chi sono i leader dei talebani che hanno conquistato l’Afghanistan

18 August 2021 – 15:22

Abdul Ghani Baradar, al centro, durante uno degli incontri per i negoziati di pace a Mosca (foto: Sefa Karacan/Getty Images)I fondamentalisti talebani che hanno occupato Kabul negli scorsi giorni sono emersi come gruppo politico e militare durante la guerra civile in Afghanistan, scoppiata dopo la dissoluzione dell’Unione sovietica. Dal 1996 al 2001 hanno governato il paese imponendo un regime sanguinario e repressivo, basato sul rifiuto di tutti i costumi occidentali e su un’interpretazione iper conservatrice del Corano. Da allora, alcuni dei principali leader sono morti, come Mohammad Omar, il primo leader supremo, così come il suo primo successore, Akhtar Mansour, ucciso da un drone statunitense nel 2016, ma le guide principali dei talebani sono spesso ancora le stesse persone di 20 anni fa.

Haibatullah Akhunzada

Conosciuto come il “Leader dei Fedeli”, è uno studioso di diritto islamico e leader supremo dei Talebani, da quando il suo predecessore, Akhtar Mansour, è stato ucciso da un drone statunitense, vicino al confine tra Afghanistan e Pakistan nel 2016. Akhunzada detiene l’autorità finale su tutti gli affari politici, religiosi e militari dei talebani. Negli anni ’80, ha partecipato alla resistenza islamista contro la campagna militare sovietica in Afghanistan, ma la sua reputazione è più quella di un leader religioso che di un comandante militare. Si ritiene che abbia circa 60 anni e attualmente non si sa dove si trovi.

Mohammad Yaqoob

Figlio del fondatore dei talebani, Mohammad Omar, Yaqoob è uno il leader militare del gruppo e dovrebbe trovarsi in Afghanistan. Nel 2016 sarebbe potuto diventare il capo supremo dei talebani, ma Akhunzada glielo avrebbe impedito perché ancora troppo inesperto. Yaqoob si dice abbia 30 anni e che si trovi attualmente in Afghanistan.

Sirajuddin Haqqani

Figlio di un comandante guerrigliero mujaheddin, Haqqani è uno dei principali leader talebani, ritenuto responsabile di alcuni degli attacchi dinamitardi più violenti portati avanti dai fondamentalisti. Ai suoi diretti ordini risponde la cosiddetta Rete Haqqani, uno dei gruppi militari più potenti e temuti della regione, con la quale controlla risorse finanziarie e militari al confine tra Pakistan e Afghanistan. Attualmente la sua posizione è sconosciuta e dovrebbe avere circa 45 anni.

Abdul Ghani Baradar

Uno dei co fondatori dei talebani, Baradar ora è a capo dell’ufficio politico del gruppo. Elemento cardine dell’insurrezione afghana dopo l’invasione degli Stati uniti del 2001, è stato catturato nel 2010 e trattenuto per 8 anni. Nel 2018 è stato rilasciato nel contesto di un progetto di pacificazione dell’Afghanistan voluto dall’ex presidente Donald Trump. Una volta tra i più fidati consiglieri di Mohammad Omar, oggi Bardar è il principale leader politico dei talebani. Attualmente dovrebbe essere arrivato d poco in Afghanistan, dopo essere rimasto in esilio a Doha, in Qatar, dal 2018.

Abdul Hakim

È il capo del team di negoziatori che hanno tenuto i colloqui di Doha con l’ex governo afghano e i rappresentanti della comunità internazionale, per giungere a una risoluzione pacifica del conflitto, prima della conquista di Kabul. Hakim è anche il capo del consiglio dei dotti religiosi talebani, un potente organo consultivo del gruppo fondamentalista, e ritenuto il più fidato consigliere di Akhunzada.

