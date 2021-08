Una class action contro il contratto dei rider

17 Agosto 2021 – 18:04

Rider di Glovo a Torino (Getty Images)Una class action contro il contratto del food delivery adottato l’anno scorso dalle principali app del settore con il sindacato di destra Ugl. A depositarla al tribunale di Milano le categorie della Cgil, Nidil, Filcams e Filt. Obiettivo: “Contrastare l’applicazione a livello nazionale del ccnl Ugl Rider che sancisce il cottimo come forma di retribuzione limitando i diritti dei lavoratori delle piattaforme del food delivery”.

Lo rende noto, con un comunicato, la Cgil nazionale, sottolineando che “è la prima class action dei lavoratori della gig economy presentata in Europa e la prima in Italia in materia di diritto del lavoro”. La class action arriva a qualche mese di distanza da una sentenza del Tribunale di Bologna che, nero su bianco, impone a Deliveroo, una delle società firmatarie del contratto, di “di astenersi dall’applicare detto accordo” ai suoi rider. A portare in tribunale la multinazionale del food delivery proprio Filcams, Nidil e Filt Cgil.

La sentenza è stata l’ennesimo colpo assestato al controverso contratto delle app. Prima si sono dichiarati contro i sindacati. Poi il ministero, sorpassato a destra da Assodelivery, ha inviato alle aziende una lettera di contestazioni contro retribuzione minima, garanzie e scelta dell’Ugl. Successivamente uno dei firmatari, Just Eat, si è tirato indietro, scegliendo proprio la via della subordinazione che i sindacati invocano da anni e che le app hanno sempre rispedito al mittente. Infine la sentenza.

“La class action – conclude il comunicato sindacale – è una iniziativa nuova dai possibili effetti dirompenti per il mercato del lavoro. Un esito positivo consentirebbe, infatti, a tutti i rider di avere retribuzioni adeguate e condizioni di lavoro parametrate alla contrattazione collettiva di settore. Con questa ulteriore iniziativa giudiziaria, la Cgil interviene su uno dei principali fattori distorsivi della contrattazione del settore e di precarizzazione del lavoro tra i rider, che ha impedito fino ad oggi di avviare un dialogo trasparente e costruttivo finalizzato ad estendere e garantire forme di lavoro giuste e dignitose a lavoratori a forte rischio di marginalizzazione”.

