Un vandalo ha riempito Wikipedia di svastiche giganti

17 Agosto 2021 – 17:29

Migliaia di voci dell’enciclopedia online sono state vandalizzate per diversi minuti come conseguenza di una intrusione nei meccanismi di modifica degli articoli. Lo sfondo delle pagine è diventato rosso con svastiche nere su cerchio bianco in posizione preminente, prima dell’intervento dei moderatori che hanno riportato la situazione alla normalità.

Fonte: Fanpage Tech