Migliaia di pagine di Wikipedia sono state riempite di svastiche

17 Agosto 2021 – 15:04

Foto: via Ann Coulter (Twitter)Decine di migliaia di pagine di Wikipedia, la più grande enciclopedia gratuita online, sono state riempite di svastiche nella giornata di ieri. Tra queste c’erano un gran numero di pagine di celebrità, scrittori e politici, anche loro sostituite da pagine intere di svastiche bianche e nere su sfondo rosso.

Tra le pagine che sono state vandalizzate c’erano quelle del presidente americano Joe Biden, la vicepresidente Kamala Harris e Justin Trudeau, primo ministro canadese, oltre a star come Jennifer Lopez, Ben Affleck e Madonna.

Dopo che il fatto è stato segnalato dagli utenti agli amministratori, Wikipedia ha risolto il problema in poco tempo.

Il responsabile ha modificato un modello di articolo che viene utilizzato su circa 53mila pagine, ha riferito Gizmodo. L’utente è stato in grado di aggirare le tipiche protezioni messe su alcune pagine di Wikipedia, che comunque non è immune da attacchi di questo tipo, anche se raramente delle stesse dimensioni

Il vandalo autore delle modifiche, si era unito per la prima volta alla community del sito circa dieci giorni fa, ed è ora stato messo al bando a tempo indeterminato.

Quando si tratta di proteggere le parole e le immagini di una pagina, l’esercito di amministratori di Wikipedia è molto rapido, ma la necessità di proteggere i modelli è stata apparentemente trascurata, come ammesso da qualcuno degli stessi amministratori. I modelli più utilizzati sono bloccati, ma sembra che alcuni rimangano modificabili da chiunque.

Un portavoce della Wikimedia Foundation ha detto a Gizmodo che “l’azione particolarmente vile” è “inaccettabile” e “viola una serie di politiche di Wikipedia”. Gli amministratori volontari “hanno già risolto il vandalismo, bloccato l’account responsabile e valuteranno ulteriormente la situazione per vedere se è necessario un ulteriore ricorso”, ha affermato il portavoce.

“Nel corso degli anni, sono stati sviluppati numerosi strumenti e processi per individuare e ripristinare rapidamente gli atti di vandalismo sul sito”, ha continuato. La maggior parte degli atti vandalici su Wikipedia “viene corretta in cinque minuti, come abbiamo visto oggi”.

