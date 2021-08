Luglio 2021 è stato il mese più caldo di sempre

17 August 2021 – 15:14

(foto: National Oceanic and Atmospheric Administration)Luglio 2021 si è guadagnato il triste primato di essere il mese più caldo del mondo mai registrato, da quando sono cominciate le rilevazioni sulle temperature globali 142 anni fa. Lo hanno dimostrato i dati pubblicati oggi dall’Agenzia nazionale per le informazioni ambientali degli Stati Uniti (Ncei), che sottolineano ancora una volta la necessità di pretendere azioni sempre più ambiziose e radicali per ridurre il riscaldamento globale e le emissioni di gas serra. Secondo Ncei è probabile che quest’anno possa entrare nella classifica dei 10 anni più caldi di sempre.

Gli eventi climatici estremi che hanno colpito tutto il mondo negli ultimi mesi sono stati la prova tangibile degli effetti devastanti che può causare l’aumento delle temperature, dovuto alle emissioni di Co2 prodotte dall’uomo. Un pericolo confermato anche dai dati pubblicati sull’ultimo report del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) delle Nazioni unite dello scorso 9 agosto, nel quale gli esperti hanno dichiarato un “codice rosso” climatico per l’umanità.

https://twitter.com/NOAA/status/1426195568100007939?s=20

I dati Ncei

In tutto il mondo, a luglio, la temperatura combinata della superficie terrestre e di quella oceanica è stata di quasi un grado (0,93 Celsius) sopra la media del ventesimo secolo, che si attesta a 15,8 gradi. Il precedente record globale, stabilito nel 2016 e confermato nel 2019 e nel 2020, è stato superato di 0,01 celsius. Nel solo emisfero settentrionale, la temperatura della superficie terrestre ha superato la media di 1,54 gradi e sia in Asia che in Europa luglio 2021 è stato il mese più caldo in assoluto.

“Questo nuovo record si aggiunge al già inquietante insieme di dati ed eventi generati dal cambiamento climatico a livello globale” ha detto Rick Spinrad, capo dell’Agenzia statunitense per l’oceanografia, la meteorologia e il clima. “Gli scienziati di tutto il mondo hanno fornito la più aggiornata valutazione dei modi in cui il clima sta cambiando” ha aggiunto riferendosi al report dell’Ipcc “che dimostra come l’influenza umana sia alla base di questi cambiamenti e conferma come il loro impatto sia in rapida diffusione e intensificazione”.

