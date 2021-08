È morto Masami Suda, character designer dell’anime di Ken il guerriero

17 Agosto 2021 – 18:04

È morto all’età di 77 anni Masami Suda, uno dei più grandi maestri dell’animazione giapponese e character designer dell’anime di Ken il guerriero, tratto dal manga Hokuto no Ken. Suda, nato nel 1943 nella prefettura di Saitama, è deceduto lo scorso 1 agosto, ma la notizia della sua morte è trapelata solo nelle scorse ore.

Suda è stato un prolifico animatore negli anni Settanta, Ottanta e Novanta, contribuendo a molti anime di successo. Tra questi vanno ricordati Judo Boy, Slam Dunk, Gatchaman, Dr. Slump e Arale e, ancora, Dragon Ball Z. Dopo l’uscita del manga curato da Buronson e Hara nel 1983, lo studio di animazione Toei Animation decide per una trasposizione sullo schermo e affida il lavoro di character design a Suda.

