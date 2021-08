Cosa sappiamo sulla nuova serie animata Star Trek: Prodigy

Il franchise di Star Trek aggiunge un altro spinoff animato (ma non potrà mai eguagliare la mole impressionante di serie ispirate a Star Wars in produzione) alla space opera creata nel 1966 da Gene Roddenberry. È Star Trek: Prodigy. Nell’agosto dello scorso anno, a Ben Hibon è stata assegnata la regia del progetto che vedrà la luce negli Stati Uniti, su Paramount+, questo autunno, prima di venire trasmesso su Nickelodeon. Lo show sarà composto da una prima stagione di dieci episodi.

A differenza di Lower Decks, serie animata con un target adulto che adotta un registro dai toni ironici e autoreferenziali, Star Trek: Prodigy sarà più family-friendly, e punterà al pubblico adolescenziale. I protagonisti formeranno un equipaggio di teenager alla scoperta del quadrante delta della galassia, il meno conosciuto. Accanto a loro, un personaggio familiare, il capitano Kathryn Janeway di Star Trek: Voyager, il primo vascello della Flotta stellare a inoltrarsi nello spazio sconosciuto di questo lato dell’universo.

Tutti i protagonisti – a parte il capitano che, nella sua forma in carne e ossa, era interpretata da Kate Mulgrew – saranno personaggi inediti, un gruppetto intraprendente e ribelle di ragazzini che si sono impadroniti di un’astronave abbandonata e sono in cerca di avventure. La serie è ambientata dopo gli eventi di Star Trek: Voyager. Il produttore della serie Dan Hageman ha confermato che lo show è “tarato sugli spettatori adolescenti, ma fruibile per tutti”. Ha anche svelato che i giovani protagonisti non sono membri della Flotta stellare, tanto che alcuni trekkie hanno già sollevato alcune perplessità sul fatto che Star Trek: Prodigy sia “canon” oppure no.

I protagonisti della serie, presentati da un teaser di recente diffusione, sono cinque teenager alieni e un misterioso “blob”: sono Rok-Tahk, una ragazzina Briker molto brillante e amante degli animali; Dal, membro ottimista di una specie sconosciuta; Zero, una forma di vita basata sull’energia, incorporea e senza sesso della razza Medusan. Il polemico Jankom Pog è un Tellarita, una specie che si contraddistingue per le fattezze porcine, mentre Gwyn è una Vau N’Akat diciassettenne scatenata e sempre in cerca della scarica di adrenalina. Per finire, Murf, un adorabile blob il cui cibo preferito sono le parti dell’astronave.

Il personaggio che solleva la maggiore curiosità, tuttavia, è quello di Janeway, che – sorpresa! – non vedremo in forma fisica: Kate Mulgrew presterà la sua voce all’ologramma di bordo. È questo il motivo per cui la produzione ha a lungo temporeggiato nel mostrare ai trekkie l’aspetto di Janeway in versione animata. Ci chiediamo quindi in che forma vedremo Chakotay, il secondo di Janeway, tra le guest della serie.

