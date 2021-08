Recensione Nothing ear (1): non è sempre la stessa musica

16 Agosto 2021 – 9:04

Oggi, se sei un’azienda di elettronica di consumo e non metti sul mercato un paio di auricolari wireless, rischi di apparire demodé. Il boom degli auricolari senza filo, infatti è, esploso come un vero e proprio fenomeno fashion e ormai ci sono talmente tanti prodotti, alcuni anche eccellenti, che è difficile distinguerli e sceglierli. Detto ciò, non si sentiva affatto la necessità di avere un nuovo player sul mercato e ben pochi stavano aspettano le Nothing ear (1).

In questo mercato che sta tendendo all’omologazione il progetto di Nothing, startup inglese fondata da Carl Pei, ex co-fondatore di OnePlus, merita però attenzione. Se per le novità non c’è sempre spazio, lo spazio c’è sempre per l’innovazione. E le Nothing ear (1) hanno proprio questa ambizione: cambiare le regole del mercato e farsi largo tra i big con una proposta concreta e soprattutto riconoscibile. È quello che emerge chiaramente dopo qualche giorno di utilizzo di questi auricolari bluetooth, che uniscono a un design piuttosto iconico contenuti tecnologici tangibili.

Partiamo dal design, che è indubbiamente uno degli elementi distintivi delle Nothing ear (1), auricolari piccoli, in-ear, con una struttura trasparente ed elementi grafici che si notano tanto quanto basta per non passare inosservati come il puntino rosso che indica il dispositivo per l’orecchio desto. Trasparente è anche la custodia. La cura dei dettagli, insomma, è piuttosto evidente, ma non è fine a sé stessa, perché i progettisti hanno puntato anche a garantire il massimo comfort. La forma perfetta per gli auricolari purtroppo non esiste, ma queste true wireless risultano davvero comode, anche se indossate per molto tempo, e rimangono ben ancorate al padiglione auricolare durante le attività sportive. Il merito è del peso davvero contenuto – appena 4,7 grammi ciascuno – e di un gommino in silicone piuttosto morbido (presente in tre misure). Comodità che non si percepisce, invece, per la custodia. Oggettivamente bella, però poco pratica. La forma squadrata e le dimensioni la rendono difficile da mettere in tasca. Su questo punto si poteva fare meglio.

È stato fatto un buon lavoro sulla qualità del suono, a cui si sono dedicati i tecnici di Teenage Engineering. Considerando che stiamo parlando di un prodotto dal costo accessibile, il risultato è ancor più apprezzabile: merito anche di un driver da 11,6 millimetri e della stabilità del Bluetooth 5.2. L’audio risulta ben bilanciato nei suoi tre elementi principali (bassi, medi e alti), che possono essere modificati utilizzando l’equalizzatore disponibile nell’applicazione di supporto. A dirla tutta, manca un po’ di personalità, non c’è un elemento fortemente caratterizzante, come potrebbero essere i bassi di Bose, ma proprio per questo risulta sempre piacevole con qualsiasi brano.

Qualità audio che si percepisce bene anche durante le telefonate e la riproduzione dei contenuti multimediali su telefoni Android, iPhone, tablet e computer. Il merito va all’efficace sistema di cancellazione del rumore che utilizza tre microfoni ad alta definizione. L’ANC è regolabile con due impostazioni, una Light e una Maximum a seconda del contesto in cui ci si trova. Sul mercato si trovano sistemi di cancellazione di rumore più robusti, come le ultime Sony WF1000-XM4, ma a costi decisamente diversi. Bene anche l’autonomia che raggiunge 5,7 ore continuative e fino a 34 con la custodia. Si devono poi aggiungere altri due plus: la ricarica ultra-veloce (bastano 10 minuti per avere fino a otto ore di ascolto) e la carica in modalità wireless della custodia che è compatibile con tutti i caricabatterie Qi.

A completare la dotazione delle Nothing ear (1) c’è la personalizzazione delle gesture che avviene usando l’app, l’abbinamento rapido e la resistenza a sudore e spruzzi d’acqua. Il vero asso nella manica? Il prezzo: 99 euro. Con questo cartellino farsi apprezzare dai consumatori, specialmente quelli del mondo Apple, non sarà un problema.

Voto: 8,5

Wired: design distintivo, qualità del suono, autonomia

Tired: custodia un po’ troppo grande e squadrata

The post Recensione Nothing ear (1): non è sempre la stessa musica appeared first on Wired.

Fonte: Wired