Perché non devi ancora attivare la nuova funzione multi-dispositivo di WhatsApp

16 Agosto 2021 – 14:29

La funzionalità è ancora in fase di prova e per attivarla occorre farne esplicita richiesta dall'interno dell'app, ma proprio per il suo stato ancora da perfezionare porta con sé degli svantaggi che non la rendono adatta a tutti. I messaggi più vecchi diventano irreperibili dal computer, e le chat in archivio vengono visualizzate insieme alle altre.



Fonte: Fanpage Tech