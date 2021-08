Motorola Moto G 5G: sconto incredibile su questo gioiellino

16 Agosto 2021 – 19:49

Motorola Moto G 5G è un signor smartphone e con l’offerta in corso lo paghi veramente poco: ha tutto al posto giusto per non farti mancare nulla.

Fonte: Punto Informatico