Le donne afghane sono le prime vittime della conquista talebana dell’Afghanistan

16 August 2021 – 12:09

A Kabul i manifesti raffiguranti donne a volto scoperto vengono cancellati (Foto: Twitter, Lotfullah Najafizada)Mentre la capitale dell’Afghanistan cade nelle mani delle truppe di Haiabatullah Akhunzada, il leader supremo del gruppo politico fondamentalista talebano, i primi effetti della nuova dominazione stanno colpendo anzitutto le donne, e poi la comunità lgbtq. Nelle città conquistate scuole e università sono state già chiuse militarmente alle donne, mentre altre sono state rimosse dai loro luoghi di lavoro e nelle strade stanno venendo cancellati manifesti raffiguranti figure femminili a volto scoperto. Nel frattempo, sui canali social che sostengono il nuovo autoproclamato Emirato islamico dell’Afghanistan, gli Stati Uniti vengono accusati di aver diffuso costumi sessuali “depravati” come l’omosessualità.

Le testimonianze riportate dai media internazionali dipingono uno scenario di terribile pericolo per la vita di tutte le donne afgane, nonostante i talebani stessi abbiano provato a mostrarsi più tolleranti e aperti verso l’emancipazione femminile rispetto a vent’anni fa. Ma sono menzogne. Dalle pagine del Guardian, una giovane giornalista di 22 anni ha raccontato la sua fuga, dopo che la sua città è caduta nelle mani dei fondamentalisti. “La settimana scorsa ero una giornalista”, scrive la giovane, rimasta anonima, “oggi non posso scrivere sotto il mio vero nome o dire da dove vengo o dove sono. La mia intera vita è stata cancellata in pochissimi giorni”. In appena 10 giorni infatti, quello che era il governo riconosciuto dalla comunità internazionale e sostenuto dagli Stati Uniti è capitolato in 26 province su 34, facendo tornare l’Afghanistan sotto il controllo degli integralisti religiosi e delle loro leggi. “Io non sono al sicuro, perché sono una donna di 22 anni” continua la lettera riportata dal Guardian “e so che i talebani stanno costringendo le famiglie a consegnare le loro figlie per darle ai soldati”.

Secondo Al Jazeera, il principale media in lingua araba del mondo, da quando i talebani hanno ripreso i potere, le donne che hanno provato a criticare il nuovo regime o a non seguire le regole imposte sono state umiliate o picchiate pubblicamente, e persino uccise. Impiegate di banche o altri uffici sono state costrette a lasciare il loro luogo di lavoro con la raccomandazione di non tornarci più. A Herat, la seconda città più popolosa dell’Afghanistan, l’accesso all’università è stato proibito alle donne, che componevano circa il 60% della popolazione studentesca. Stessa cosa è successa a Kabul, dove anche le scuole femminili sono state chiuse e, alcune insegnati sarebbero state anche uccise.

Secondo France24, alle donne sarebbe anche stato detto di non uscire più di casa senza un accompagnatore di sesso maschile, di scegliere i propri vestiti. E in diverse città i miliziani talebani stanno girando casa per casa per rapire tutte le persone di sesso femminile tra i 12 e i 45 anni, con l’intenzione di renderle schiave sessuali per il gruppo armato.

Oltre alle limitazioni fisiche, anche gli account social stanno venendo disattivati o oscurati, il che renderà ancora più difficile conoscere quanto peggiorerà la condizione femminile nell’area. I leader talebani hanno più volte dichiarato che le donne avrebbero continuato ad avere pari diritti secondo la legge islamica, compresa la capacità di lavorare e di essere istruite, come si diceva. Tuttavia, le testimonianze che arrivano dal paese dimostrano in modo feroce il contrario.

The post Le donne afghane sono le prime vittime della conquista talebana dell’Afghanistan appeared first on Wired.

Fonte: Wired