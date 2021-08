La protagonista del sequel di Dune sarà Chani

16 Agosto 2021 – 12:04

Mentre la data della première mondiale di Dune si avvicina – il nuovo adattamento dell’opera fantascientifica di Frank Herbert verrà presentato alla 78esima Mostra del cinema di Venezia il 3 settembre – il regista Denis Villeneuve anticipa già alcune novità. La seconda parte della trasposizione avrà come protagonista la ribelle Chani, la giovane donna componente del popolo Fremen di cui Paul Atreides è innamorato. Era finora dato per scontato che l’attenzione sarebbe rimasta sul personaggio interpretato in questa nuova versione da Timothée Chalamet (nel Dune di David Lynch del 1984 la parte del nobile preveggente era stata affidata, invece, a Kyle McLachlan).

Il pubblico dovrà aspettare che la distribuzione dell’imponente produzione (può contare su un budget di 165 milioni di dollari), prevista in Italia per il 16 settembre, per conoscere Chani, la “giovane tigre del deserto”, ma i lettori di Herbert sono già in grado di identificare il personaggio incarnato da Zendaya come uno dei più forti e decisi della storia. “Non vedo l’ora di girare la seconda parte di Dune, sapendo che nel prossimo capitolo sarà Zendaya la protagonista della storia” ha rivelato Villeneuve al Venerdì di Repubblica. Il regista ha chiesto allo sceneggiatore Eric Roth di concentrarsi sui personaggi femminili, i quali costituiranno il centro sia del film sia della serie spinoff di Hbo Max che sarà incentrata sull’ordine religioso femminile delle Bene Gesserit.

Ma chi è Chani Kynes? La Fremen è la figlia di Liet, figura prominente del pianeta Arrakis (che cambia sesso, diventando una donna, nel film, ed è interpretata da Sharon Duncan-Brewster), nonché una stretta alleata del capo dei Fremen Stilgar (Javier Bardem). Nel romanzo, il suo personaggio è più centrale nella seconda parte, quando istruisce Paul – figlio del Duca Atreides incaricato di recarsi sul pianeta Arrakis per estrarre la preziosa “spezia” – e la madre, Lady Jessica, alle usanze del suo popolo. L’interprete di Chani, premiata con l’Emmy Award per la sua partecipazione alla serie Euphoria, dovrà conciliare l’impegno professionale di Dune con quello di Spider-Man: No Way Home, nel quale interpreta Mj e di Space Jam: A New Legacy, nel quale presta la sua voce a Lola Bunny.

