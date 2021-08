Honor Pad V7 Pro: schermo a 120 Hz e modem 5G

16 Agosto 2021 – 13:50

Il nuovo Honor V7 Pro ha uno schermo da 11 pollici, processore MediaTek Kompanio 1300T, 6/8 GB di RAM, 128/256 GB di storage e modem 5G.

