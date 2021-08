Dogecoin sulla maglia del Watford in Premier League

16 August 2021 – 16:02

Il simbolo della criptovaluta è ben visibile nel match che ha visto il Watford uscire a testa alta dal confronto con l’Aston Villa, vinto 3-2.

