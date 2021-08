Come giocare in 4k ai giochi della prima Playstation sulle nuove Xbox

16 Agosto 2021 – 18:04

Grazie al prestante emulatore DuckStation è ora possibile giocare ai titoli più famosi della prima versione della Playstation sulle console di nuova generazione rivali, ovvero Xbox Series X e S. Non solo: la qualità video può essere aumentata fino al 4k grazie all’upscaling, per un’esperienza davvero interessante e finora preclusa agli utenti Ps5, la cui retrocompatibilità si ferma alla precedente Ps4.

Con le tv 4k sempre più diffuse e a prezzi popolari, un emulatore in grado elevare la risoluzione dei vecchi giochi è una vera manna. DuckStation diventa dunque tra le frecce più preziose nella faretra degli appassionati di retro-gaming, che possono sfruttare la naturale predisposizione delle nuove Xbox per rivivere giochi usciti oltre vent’anni fa in un modo tutto nuovo. Di solito si pensa solo alla dimensione dei pc per sfruttare l’emulazione, ma Xbox Series X e, in modo particolare, la più economica sorella minore Series S risultano una piattaforma ideale grazie alla speciale “Modalità Sviluppatore”.



Si può attivare facilmente dalla console e richiede di attivare un account sviluppatore al costo, una tantum, di 14 euro. Da quel momento, è possibile installare a bordo della Xbox un emulatore compatibile (come DuckStation oppure Retro Arch) e divertirsi. È inevitabile sottolineare che gli emulatori siano software legittimi e legali, ma che non si possa dire lo stesso delle rom, ossia dei file che riproducono i giochi, che si muovono in una zona d’ombra legislativa. Ne è dimostrazione la chiusura di portali come RomUniverse che, oltre a dover pagare una multa milionaria a Nintendo per aver ospitato e diffuso indebitamente rom per anni, ora deve impegnarsi a distruggere tutto il materiale.

