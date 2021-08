Come bloccare le telefonate da call center

16 August 2021 – 12:13

È piuttosto semplice bloccare le telefonate da call center, grazie a una serie di applicazioni e a strumenti già predisposti a bordo degli smartphone moderni. La procedura è altrettanto pratica da telefono fisso, per mettere finalmente uno stop alle continue e pressanti chiamate pubblicitarie.

Come bloccare le telefonate da call center su cellulare

Numeri privati, dall’estero, ma anche da cellulari: i centralini dei call center utilizzano numerosi metodi per promuovere promozioni di portabilità verso altro operatore, offerte per gas o energia e qualsivoglia prodotto. Ci sono utenti che ricevono chiamate anche più volte al giorno. L’unica difesa è sfruttare i mezzi a disposizione per bloccare le telefonate indesiderate.

Lista nera: una vera manna, che in poco tempo fa pulizia di tutti i numeri molesti. Non appena si riceve la chiamata e si ha la certezza sia un call center, basta riagganciare e:

– su Android: andare nella lista chiamate, tap sulla “i” di info, dunque sui tre puntini di “Altro” e “Aggiungi il contatto alla lista nera”.

– su iPhone: dall’app Telefono, toccare su Recenti, quindi la “i” di info accanto al numero di telefono da bloccare, scorrere verso il basso e dunque “Blocca contatto”.

App che informano su possibili numeri di call center

Si possono sfruttare app che pescano da registri di numeri segnalati come call center. Quando uno di questi chiama, si riceve una notifica di avvertimento. Tra le più usate c’è TrueCaller, una piattaforma collaborativa molto utilizzata, che però ha il neo di richiedere la registrazione proprio con il numero personale. Meglio puntare su alternative più discrete come CallApp per Android oppure Dovrei rispondere? per Android e per iPhone.

Come bloccare le telefonate da call center su numero fisso

La semplice procedura per bloccare le telefonate pubblicitarie su numero fisso – di casa o lavorativo – passa dal Registro pubblico delle opposizioni, istituito con il dpr 178/2010 e aggiornato con il dpr 149/2018. Ci sono quattro modalità di iscrizione al servizio, per dire finalmente addio alle chiamate moleste e la più semplice è quella che permette di compilare il modulo dal sito ufficiale. In alternativa, si può passare dall’invio di una raccomandata oppure di una mail o una chiamata al numero verde, qui tutti i moduli e le info. Si aspetta ancora l’apertura ai numeri cellulari, che darà un gran bell’aiuto anche lato mobile.

Infine, come postilla, un piccolo consiglio: quando si sottoscrive un nuovo contratto – anche una semplice adesione a una carta sconti di un supermercato – è sempre meglio evitare di acconsentire alla condivisione dei contatti personali per finalità di marketing. Un semplice modo per non diffondere il proprio prezioso numero e evitare future chiamate.

