Apple vuole utilizzare gli auricolari AirPods per tracciare la tua frequenza respiratoria

16 Agosto 2021 – 14:29

In una nuova ricerca pubblicata dalla casa di Cupertino i dipendenti del gruppo hanno utilizzato i microfoni contenuti all’interno di auricolari audio per rilevare la frequenza respiratoria degli utilizzatori. In futuro il risultato della ricerca potrebbe essere applicato agli AirPods in arrivo quest’anno ma anche ai modelli già in commercio, attraverso un aggiornamento software.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech