50 podcast da recuperare quest'estate

16 Agosto 2021 – 9:04

In principio fu Serial, progetto true crime americano che ha rinverdito la gloria dei podcast, prodotti di informazione e/o intrattenimento audio saliti alla ribalta nel 2000 per poi conoscere un rapido declino. Negli anni Dieci, l’improvvisa e fiorente rinascita, a partire dal successo italiano di Veleno fino alla crescita inarrestabile di quest’ultimo periodo.

A oggi da noi si producono decine e decine di podcast che coprono i campi più disparati, dalla scienza alla politica estera, dalle disuguaglianze ai casi di cronaca, dalla storia all’ambiente. Tra i successi segnaliamo Da Costa a Costa di Francesco Costa sulle elezioni americane e Morgana di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri sulle donne che hanno sfidato tutto e tutti. Ci sono anche titoli più piccoli, di nicchia, che sono riusciti a ritagliarsi un bel seguito. Altri ancora, come i lavori di Pablo Trincia, Matteo Caccia e Alessandro Barbero, sono diventati dei veri e propri punti di riferimento del settore. Anche Wired ha prodotto i suoi podcast, che guardano sia al passato di internet (RetroWired) sia alle tendenze future dell’innovazione (Wired Future), che approfondiscono sia temi scottanti come il coronavirus sia il grande mondo dell’intrattenimento (Wired Play).

In questa gallery, passiamo in rassegna, appunto, le tante facce del podcasting nostrano, consigliando titoli per tutti i gusti capaci di appassionarvi. Soprattutto ora che è estate e durante il tempo libero sotto l’ombrellone, in piscina o in montagna mettersi le cuffie nelle orecchie è più facile che mai.

