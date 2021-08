E2EE per chiamate e videochiamate su FB Messenger

15 August 2021 – 10:00

Facebook ha annunciato l’introduzione della crittografia end-to-end per le chiamate e le videochiamate eseguite attraverso Messenger.

Fonte: Punto Informatico