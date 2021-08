Questo trend di TikTok sta facendo infuriare i ristoratori di sushi

14 Agosto 2021 – 17:29

I video che riprendono il percorso del sushi sul nastro trasportatore dei tipici ristoranti di pesce in stile giapponese non sono certo nati con TIkTok, ma sulla piattaforma di condivisione sono diventati un vero e proprio trend. Non tutti i clienti però apprezzano diventare protagonisti involontari di video virali.

Fonte: Fanpage Tech