Questa intelligenza artificiale trasforma le tue foto in un quadro impressionista

14 August 2021 – 17:07

A differenza di altri algoritmi che trasformano foto in quadri, il sistema genera un dipinto da zero, pennellata per pennellata. Dopo aver fornito la foto da elaborare è possibile ottenere direttamente il risultato finale oppure un’animazione nella quale gli algoritmi realizzano l’opera partendo dallo sfondo per arrivare a definire i particolari.

Fonte: Fanpage Tech