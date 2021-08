La Toyota GR Supra fatta di LEGO che si può guidare

14 August 2021 – 10:00

Un modo decisamente originale per celebrare l’anniversario della gamma Toyota Supra: il modello LEGO in scala reale può essere guidato.

The post La Toyota GR Supra fatta di LEGO che si può guidare appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico