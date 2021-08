10 fumetti sci-fi, fantasy e horror in arrivo dopo l’estate

14 Agosto 2021 – 9:04

Il fantastico è sempre stato di casa nel mondo dei fumetti. Svincolati da questioni di budget e dalle limitazioni di altri media, gli autori di comics e graphic novel possono dar vita alle suggestioni più potenti, o terribili, della fantascienza, del fantasy e dell’horror.

L’autunno 2021 si prospetta eccezionale per gli amanti del genere. Nella gallery in alto, allora, 10 grandi graphic novel e serie in arrivo tra settembre e dicembre.

