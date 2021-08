Thuderbird 91: supporto nativo per Apple M1

13 Agosto 2021 – 19:50

Thunderbird 91 include numerose novità, tra cui il supporto per Apple M1, la nuova procedura di setup dell’account e il lettore PDF integrato.

Fonte: Punto Informatico