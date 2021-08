SafeGraph vende i dati degli utenti, ban di Google

13 Agosto 2021 – 10:49

Google ha bannato SafeGraph, un’azienda che raccoglie e vende i dati sulla posizione geografica degli utenti Android negli Stati Uniti.

The post SafeGraph vende i dati degli utenti, ban di Google appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico