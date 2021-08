Reddit vale oltre 10 miliardi di dollari

13 August 2021 – 17:11

Reddit, il più grande portale del web che si autodefinisce “homepage di internet”, ha affermato di aver raggiunto un valore di oltre 10 miliardi di dollari. Questa cifra è stata raggiunta dopo aver raccolto ulteriori 410 milioni di dollari in finanziamenti che, con il round finale, sono previsti crescere fino a quota 700 milioni di dollari.

Nel frattempo Reddit continua a rinnovarsi e a risanare la propria comunità rimuovendo subreddit – i canali del sito – razzisti, misogini e improntati alla diffusione di odio.

All’orizzonte c’è la virata verso la società quotata: “Stiamo ancora pensando di quotarci, ma non abbiamo ancora una tempistica precisa”, ha spiegato il co-fondatore e amministratore delegato di Reddit, Steve Huffman, al New York Times. “Tutte le buone aziende dovrebbero diventare pubbliche quando possono”.

All’inizio del 2021 Reddit aveva raccolto 250 milioni di dollari in finanziamenti per una valutazione di 6 miliardi di dollari. In quell’occasione la società era stata contattata da da Fidelity Investments e, secondo quanto affermato da Huffman, gli è stata fatta “un’offerta che non potevamo rifiutare”.

Sebbene Reddit sia ancora relativamente piccolo se paragonato ai colossi Facebook e Google, il portale guadagna grazie alle pubblicità e nel secondo trimestre del 2021 ha segnato una crescita dei propri introiti del 192% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente incassando 100 milioni di dollari in entrate pubblicitarie. Un’inezia paragonati ai 61,9 miliardi di dollari guadagnati da Google principalmente grazie alle pubblicità di YouTube.

Il portale però ora conta circa 52 milioni di utenti giornalieri e oltre 100mila subreddit attivi. Espandendosi digitalmente la società ha previsto anche di aumentare i suoi dipendenti che entro la fine del 2021 divetteranno circa 1.400.

L’ultimo round di finanziamenti, secondo Huffman, verrà impiegato per rendere il sito più facile da usare per gli utenti alle prime armi e per aiutare le community già esistenti a espandersi internazionalmente.

