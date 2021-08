La penna ispirata al fucile M16 che scrive pure sott’acqua

13 Agosto 2021 – 12:04

Magari, non sapresti che cosa fare di una penna capace di scrivere sott’acqua oppure di lasciare il segno a temperature estreme, funzionando ugualmente a -35 gradi e a 120 gradi Celsius. Due particolarità che fanno di Tactiv Bolt Action Pen uno strumento circoscritto davvero a categorie con esigenze speciali, anche se si può acquistare pure per riempire le pagine dell’agenda o firmare disegni d’autore.

Realizzata in alluminio, rame lucido e acciaio inossidabile, conta sull’inchiostro permanente Rite-In-The-Rain, una clip da tasca che ne facilita il trasporto e, in sostanza, non teme avversari in ambienti esterni. L’impugnatura antiscivolo favorisce la presa e il design, per esplicita dichiarazione di Tactiv che l’ha sviluppata, è ispirato al fucile M16A4 Rifle 5.56. Chi è alla ricerca di una penna che si fa beffe della pioggia, qui trova la Tactiv Bolt Action Pen al costo di 49,95 euro.

