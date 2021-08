Il padre di Britney Spears ha infine rinunciato al ruolo di tutore della figlia

13 Agosto 2021 – 12:04

(foto: Instagram, @britneyspears)Lo slogan Free Britney si potrà a breve trasformare nella frase Britney is free. Britney Spears ha infatti ottenuto la sua prima vittoria nella battaglia legale contro suo padre Jamie Spears. Spears sr. ha infatti accettato di farsi da parte come tutore della figlia. Non nell’immediato ma “quando sarà il momento giusto”.

A fine giugno scorso la pop star aveva testimoniato per la prima volta in una delle udienze della lunga battaglia legale in corso. Da 13 anni, infatti, Jamie Spears e il suo entourage hanno il totale controllo sulla carriera e sulla vita privata di Britney. Dal 2008 la cantante deve chiedere il permesso al padre anche per spendere pochi dollari o per vedere i propri figli. Dalle testimonianze di Britney e alcune ricostruzioni giornalistiche è emerso anche che suo padre abbia controllato anche aspetti più intimi della sua vita, come la scelta di avere un terzo figlio. Una grande limitazione del libero arbitrio, insomma, poiché ogni mossa della cantante doveva essere approvata dal genitore.

Dopo il “rivoglio la mia vita” implorato dalla cantante negli ultimi anni è nato e si è diffuso tra i suoi fan il movimento #FreeBritney per portare all’attenzione mediatica la sua battaglia contro il controllo legale del padre.

A luglio, durante un collegamento telefonico con la corte, Britney Spears aveva affermato di essere li a testimoniare perché intenzionata a “liberarsi di mio padre”. La cantante nella stessa sede aveva poi aggiunto di essere “sempre stata estremamente spaventata da lui”. Riferendosi poi all’entourage del genitore, Britney ha testimoniato che le persone che ne fanno parte “volevano convincermi che fossi pazza…ma non lo sono”.

Durante la testimonianza la cantante ha denunciato anche di essere stata costretta ad assumere farmaci contro la propria volontà, adducendo il sospetto che questi “stessero tentando di uccidermi”.

Ora però il padre ha annunciato pubblicamente di essere disposto a fare un passo indietro e gradualmente ridare la libertà alla propria figlia o meglio, si è dichiarato pronto ad accettare una “transizione ordinata” per individuare un nuovo tutore legale per Britney.

La strada verso la liberazione della popstar è ancora lunga, ma un primo passo – e decisivo – è stato fatto.

