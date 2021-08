“Fateci vedere quello che vedono i nostri figli”: l’appello dei genitori a TikTok

13 Agosto 2021 – 17:29

Continua a leggere In una lettera aperta ai gestori dell’ app , un movimento di genitori negli Stati Uniti ha chiesto la realizzazione di una funzionalità che permetta a mamme e papà di vedere esattamente gli stessi tiktok che l’algoritmo della piattaforma consiglia ai figli, per aiutarli a orientarsi tra i contenuti proposti. La questione però non è facile da dirimere.

Fonte: Fanpage Tech