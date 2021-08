Che cosa presenterà Apple in autunno

13 August 2021 – 11:43

L’autunno è sempre stato il periodo più atteso per gli appassionati Apple: per tradizione, è il momento del keynote di presentazione dei nuovi smartphone. Sarà così anche nel 2021, con la famiglia iPhone 13 pronta a essere svelata. Ma gli appuntamenti del brand californiano proseguiranno con un più che probabile evento sui nuovi Macbook con processore proprietario Silicon e l’incognita di una possibile nuova generazione di iPad Mini. Facciamo il punto.

La famiglia iPhone 13

(Foto: @SonnyDickson Twitter)Tralasciando l’insolito slittamento a ottobre dell’anno scorso, i precedenti raccontano che Apple sia solita presentare i nuovi iPhone nei martedì settembrini: nel 2021 le date sarebbero 7, 14, 21 e 28, con quelle centrali le più probabili per il keynote. I nuovi iPhone 13 dovrebbero essere quattro: lo standard, il Mini e i due Pro e Pro Max con un design simile a quello del 2020, miglioramenti a livello fotografico, di chip e batteria. Qui un riepilogo di tutti i rumors con una finestra sul 2022.

Durante la stessa presentazione, Apple dovrebbe togliere anche i veli dai nuovi orologi Apple Watch di settima generazione e da una possibile nuova generazione di cuffiette ‌AirPods‌. Nelle ultime ore è emersa una voce sui prossimi AirPods Pro che potranno accogliere alcune funzioni salva-vita per rilevare cadute e parametri fisici.

I Macbook con chip M2

(Foto: Apple)Ci sono pochi dubbi sul fatto che la piattaforma proprietaria Apple Silicon sarà rinnovata a bordo dei futuri Macbook; rimane, però, da scoprire quando cadrà la data di presentazione: ancora una volta, i martedì centrali del mese sono i favoriti, questa volta a ottobre dunque 19 in pole, seguito dal 26. Il chip Apple M2 dovrebbe governare i nuovi Macbook Pro da 14 e 16 pollici, che supporterebbero display mini-led e direbbero definitivamente addio alla controversa Touch Bar. Non è detto che sarà un evento vero e proprio, possibile che ci sarà soltanto un aggiornamento dei cataloghi.

Un nuovo iPad Mini?

(Foto: Jon Prosser / Rendersbylan)Infine, la grande incognita degli iPad con una nuova generazione di Mini che prende sempre più sostanza con le ultime indiscrezioni. Salirebbe la diagonale dello schermo con dimensioni generali inalterate grazie alle cornici ridotte, ai bordi piatti e alla suggestione del TouchId al di sotto del display. Quando saranno presentati? Non si può escludere una concomitanza con i Mac oppure a una settimana di distanza.

