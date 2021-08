Apple e protezione minori: contrari i dipendenti

13 August 2021 – 16:45

Le nuove tecnologie di scansione delle immagini sviluppate da Apple per i suoi sistemi operativi ha destato molte perplessità anche tra i dipendenti.

