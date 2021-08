Zoom introduce la modalità Focus per evitare distrazioni, soprattutto in Dad

12 August 2021 – 12:20

(Foto: Zoom)Zoom ha introdotto la nuova modalità Focus cucita su misura per la Dad (didattica a distanza), che mira a limitare al minimo le distrazioni durante le lezioni: una volta abilitata, fa sì che tutti i partecipanti (gli studenti) non possano più vedersi tra loro durante le video-chiamate lasciando al solo organizzatore (l’insegnante) la possibilità di osservare il flusso video in diretta dai computer collegati.

Se, infatti, era molto semplice perdersi nei propri pensieri in classe in tempi pre-Covid-19, con l’avvento delle tele-lezioni le distrazioni sono aumentate in modo esponenziale, soprattutto per via del mosaico degli streaming di tutti i compagni a popolare il display. Sul blog ufficiale di Zoom viene sottolineato peraltro come la funzione non torni utile solo come strumento anti-distrazione e pro-supervisione, ma possa anche venire incontro alle esigenze degli alunni più a disagio ad apparire in video durante le lezioni.

(Foto: Zoom, la visuale insegnante)La modalità Focus si potrà attivare cliccando o facendo tap sui tre puntini (“…”) nella barra opzioni durante la chiamata e apparirà un’icona con un pallino bianco cerchiato sullo sfondo a informare tutto il gruppo. Solo per gli organizzatori è necessario scaricare la versione del software 5.7.3 o superiore sia su Windows sia su Mac, mentre per i partecipanti vanno bene anche le versioni più datate, dato che saranno semplicemente resi non visibili.

Insomma, uno strumento in più per cercare di arginare i limiti della didattica a distanza, che in Italia ha acuito i problemi pregressi, spesso sottovalutati. E a proposito di Zoom, ecco una serie di trucchi e di funzioni da scoprire per sfruttare al meglio il popolare software, e cinque alternative più votate alla privacy.

The post Zoom introduce la modalità Focus per evitare distrazioni, soprattutto in Dad appeared first on Wired.

Fonte: Wired