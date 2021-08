Signal: messaggi effimeri per tutte le chat

12 Agosto 2021 – 13:50

Signal consente di scegliere i messaggi effimeri (che si cancellano dopo un intervallo di tempo) come modalità predefinita per tutte le conversazioni.

