NortonLifeLock compra Avast per 8 miliardi di dollari

12 Agosto 2021 – 13:49

NortonLifeLock ha annunciato un accordo di fusione con Avast per una soma compresa tra 8,1 e 8,6 miliardi di dollari.

