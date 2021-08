La Vpn gratuita di Google è disponibile in Italia

12 August 2021 – 11:51

Google One attiva gratuitamente una Vpn (immagine: Google)Sbarca anche in Italia una delle nuove funzione di Google One, il servizio di spazio in cloud in abbonamento di Big G. Si tratta della Vpn per smartphone Android con la quale Google consente di navigare sul web in modo sicuro e anonimo, mascherando il proprio indirizzo IP e criptando i dati.

Lanciato a fine 2020, Google One era disponibile fino a poco fa solamente negli Stati Uniti, ma ora il servizio è stato esteso anche a Canada, Messico, Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Sebbene sia un servizio in abbonamento, la versione base gratuita è già attiva di default per tutti gli utenti Google.

La Vpn di Google è gratuita per tutti gli utenti Google One che hanno attivato un piano da almeno 2 Tb di spazio di archiviazione cloud. Al momento non è possibile aggiungerla come opzione ai piani di taglio inferiore, neanche pagandola a parte.

Il funzionamento di base della Vpn di Google è lo stesso di altri prodotti simili presenti in commercio: una volta attivata, questa creerà una connessione criptata attraverso cui passeranno tutti i dati dell’utente. Qualora navigando online l’utente fosse vittima di un attacco man-in-the-middle, l’aggressore si ritroverebbe di fronte a un flusso di dati criptati e quindi illeggibili.

A differenza di altre Vpn, però, l’indirizzo Ip verrà semplicemente anonimizzato, ma risulterà comunque un indirizzo italiano. Questo vuol dire che non sarà possibile visitare i siti internet bloccati in Italia o accedere ai cataloghi esteri delle piattaforme streaming. È proprio per questo motivo che Big G ha deciso di anonimizzare semplicemente l’indirizzo Ip facendolo però figurare sempre proveniente dallo stesso Paese. Se Google avesse permesso la variazione di nazione tramite indirizzo Ip, avrebbe inevitabilmente causato le ire dell’industria dello streaming e di piattaforme come Netflix e Amazon Prime Video.

A parte questo, la Vpn di Google promette di essere una delle più veloci attualmente in circolazione. La navigazione tramite Vpn, infatti, non ha mai la stessa velocità di una connessione senza Vpn ma Big G, senza spiegare come ottiene questa velocità, ha garantito che la sua rete riesce a consentire una connessione molto veloce.

