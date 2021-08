Che cosa sappiamo del (quasi) reboot di Hellraiser

David Bruckner, già regista de Il rituale, dirigerà il reboot di Hellraiser, fondamentale saga horror finora composta da 10 capitoli ispirati alla fantasia macabra del re del genere (e ai tempi unico possibile contendente al trono di Stephen King), il britannico Clive Barker, incentrata sull’arcano Cubo di Lemarchand, strumento in grado di trasportare chi lo risolve in una dimensione infernale dove la congrega dei Supplizianti lo torturerà senza sosta. Bruckner svilupperà la sceneggiatura scritta da David S. Goyer (già autore di Blade e L’uomo d’acciaio – Men of Steel); quest’ultima, ha spiegato alla rivista specializzata Sfx, non sarà né un ennesimo sequel né un vero e proprio reboot, bensì una rielaborazione del racconto di Barker Schiavi dell’inferno (The Hellbound Heart).

Lo stesso autore ha trasposto, nel 1987, il primo adattamento della saga divenuta una delle più amate del decennio, tanto che il suo antagonista, il leader dei Supplizianti (in originale, Cenobiti) Pinhead è spesso affiancato a Freddy Krueger e Jason Voorhees come uno dei volti dell’horror più iconici. Bruckner ha specificato di non avere ancora gli strumenti per quantificare quali e quanti saranno gli argomenti oggetto di rielaborazione: “Per il momento non posso dire niente, ma ci stiamo lavorando, ed è una gioia e un sogno per un filmmaker come me immergersi in questo mondo. Puntiamo a essere il più fedeli possibile al materiale originale. Schiavi dell’inferno è la nostra fonte di ispirazione principale, tanto quanto il film, ma ci metteremo del nostro”.

Nell’opera diretta da Barker, una famiglia disfunzionale scopriva l’esistenza di una realtà a cui potevano accedere solo gli individui rosi dalle ossessioni più aberranti, che finivano per arrivare – ed essere imprigionati – in un luogo di perversioni sadomasochistiche amministrate dai Cenobiti, creature a loro volta orribilmente deturpate e mutilate da terrificanti torture considerate dagli stessi fonte di piacere. Chi ha letto il racconto di Barker probabilmente si starà già chiedendo se Bruckner abbia in mente di ridare al Cenobita della novella la sua identità femminile, così com’era alle origini.

