WhatsApp: trasferimento chat da iOS a Samsung Galaxy

11 Agosto 2021 – 19:49

WhatsApp permette il trasferimento della cronologia delle chat da iOS ad Android, ma al momento solo con Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

